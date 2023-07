Michielin, evento clou Concerto in centro

Oltre trenta eventi in un mese per celebrare l’estate a San Giovanni. Musica, teatro, cinema, spettacoli degustazione, intrattenimento: è il menù del cartellone che avrà come evento di punta il concerto di Francesca Michielin, il 19 luglio, in Piazza Masaccio. "Iniziata in grande stile con gli appuntamenti del Festival dello sport e la Festa della musica, proseguono gli eventi dell’estate sangiovannese con il programma di luglio - spiegano il sindaco Valentina Vadi e l’assessore alla cultura Fabio Franchi -; una presenza forte nel centro storico legata anche alla valorizzazione del commercio in quella che è una vera e propria galleria commerciale a cielo aperto. Appuntamenti consolidati ma anche grandi novità, che confermano come l’offerta culturale e di intrattenimento estiva a San Giovanni sia tra le più ricche, se non la più ricca, dell’intero Valdarno".

Articolato il programma delle iniziative, con il Valdarno Piano Festival che propone concerti di musica classica a partire da sabato 8 luglio, il taglio del nastro alla cittadella dello sport il 10 luglio, l’inaugurazione delle ruote di Staccioli del 15 luglio, il Valdarno jazz summer festival, arrivato alla quarantesima edizione. Tra gli eventi di maggior richiamo, anche il festival "Orienteoccidente", durante il quale, in occasione del settantanovesimo anniversario della Liberazione di San Giovanni (il 24 luglio) si esibiranno i Modena City Ramblers e l’orchestra multietnica d’Arezzo. Il tutto, come da tradizione, con i negozi del centro aperti ogni mercoledì del mese fino a mezzanotte.

Rimandati, a causa del maltempo, i due concerti del Phoenix Fest di ieri e questa sera. Saranno recuperati venerdì 4 e sabato 5 agosto.

Massimo Bagiardi