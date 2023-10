"Michele Ferrero". L’inventore della Nutella nel libro di Giannella

2 Il prossimo 3 novembre alle 17,30 nella Delegazione di Arezzo di Confindustria Toscana Sud in via Roma 2, si terrà la presentazione del libro "Michele Ferrero. Condividere valori per creare valore" di Salvatore Giannella. La prima biografia dell’uomo simbolo dell’eccellenza italiana: l’inventore della Nutella. L’autore del libro, sarà intervistato da Paolo Nocentini.