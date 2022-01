Arezzo, 28 gennaio 2022 - Mia è stata ritrovata. La piccola Yorkshire Terrier che era sparita dopo un furto nel suo appartamento finalmente è tornata a casa.

Era successo i primi giorni dell'anno, i suoi padroni da quel momento non avevano mai smesso di cercala, con appelli infiniti sulla rete. Per settimane il suo musetto è apparso sui social. Mia era diventata un pò la canina di tutti.

E ora, la bella notizia. Sembra che la canina fosse a Roma. Forse l'ipotesi dei padroni che fosse stata rubata trova quindi conferma. Lorolo hanno sempre pensato.

Sono state settimane dure per i padroni e, immaginiamo, anche per Mia. Ora ad attenderla una bella coperta calda, ma soprattutto le braccia della sua famiglia. Ben tornata Mia.

LA STORIA

Ragazzi, eravamo al lavoro e i ladri ci hanno rubato da casa la cagnolina, aiutateci". E’ l’appello disperato del padrone di una piccola Yorkshire Terrier, "Mia", di quattro anni, scomparsa dalla propria abitazione a Monte San Savino due sere fa. Fuggita per la paura o portata via da mani sconosciute e spietate, ancora non è chiaro. Fattostà che quella sera, mentre i proprietari erano al lavoro, i ladri si sono introdotti nell’abitazione. Al loro rientro hanno trovato la casa sotto sopra. Qualcuno era entrato e aveva rovistato tra le loro cose, portando via pochi oggetti: una borsa e della bigiotteria. Oggetti di scarso valore, ma all’appello mancava la cosa più preziosa, la loro cagnolina. La disperazione è calata nella casa. Immediata la denuncia ai carabinieri della Compagnia di Cortona. E poi la decisione di chiedere aiuto affacciandosi a quella che è ormai una finestra sul mondo: i social, "Aiutateci". Il padrone da ore sta lanciando messaggi su Facebook per ritrovarla.

"Se scoprite qualcosa, nel caso provassero a venderla, per favore contattateci. Aiutatemi a ritrovarla" viene sottolineato in ogni gruppo in cui il messaggio può fare breccia. Lui è sicuro che Mia sia stata portata via. Se così fosse il reato, al di là della sua perseguibilità penale, è davvero ignobile e spregevole poiché colpisce esseri indifesi e i sentimenti migliori dei loro umani. La paura che possa essere venduta è tanta. Un fenomeno, quello dei furti di cani, che purtroppo, sta sempre più prendendo campo. Animali domestici che ogni anno scompaiono in Italia in circostanze sospette: alcuni vengono rapiti con lo scopo di chiedere un riscatto al padrone in cambio della restituzione, altri per essere rivenduti in un mercato nero che fiorisce anche sul web, oppure per il business legato a pellame, vivisezione e accattonaggio. Ma speriamo che non sia questo il caso.

Intanto ad ogni post pubblicato su Facebook si rincorrono le risposte, in tanti stanno scandagliando i social in cerca di notizie della piccola cagnetta. Molti i consigli su come muoversi per continuare la ricerca, altri si stringono in un abbraccio virtuale condividendo la paura di venire allontanati dai propri animali. In campo anche i carabinieri di Cortona e Monte San Savino che stanno pattugliando la zona, con la speranza che si sia solo allontanata per lo spavento di vedere estranei in casa. "Saremo ben lieti di ritrovarla e consegnarla alla sua famiglia" dicono. Le ricerche vanno avanti, con la speranza che la storia si concluda con un lieto fine.