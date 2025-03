Mezzo pesante in avaria a Pieve Santo Stefano: corsia temporaneamente chiusa sulla statale 3 bis “tiberina”

Arezzo, 13 marzo 2025 – A causa di un mezzo pesante in avaria, è temporaneamente chiusa la corsia di marcia della statale 3 bis Tiberina, dal km 153,700 al km 154,200, a Pieve Santo Stefano.

Attualmente il traffico è gestito tramite senso unico alternato. Sul posto sono intervenute le squadre Anas per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. Anas, società del Gruppo Fs italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta!

