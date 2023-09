Mezzi di trasporto ancora off limits. Così taxi e pullman sono inutilizzabili

La normalità in cui dovrebbe vivere una persona in carrozzina ogni giorno, oltre ad inciampare in buche, barriere architettoniche, parcheggi selvaggi, si scontra con i mezzi di trasporto. "In città esiste un solo taxi allestito per accogliere una carrozzina, ed è molto difficile da trovare, senza contare i lunghi tempi di attesa" racconta Matteo Giustini (nella foto) che vive e lavora ad Arezzo sulla sua sedia elettrica. "A Siena c’è un servizio taxi gratuito, comodissimo e pronto a rispondere celermente, potrebbe esser un’idea attivarlo anche qua". Taxi, ma anche autobus. "Il problema qui si chiama pedana ribaltabile, quella che dovrebbe permetterci di salite sulla corriera. Dico dovrebbe perché ci sono ben due ordini di inconvenienti a monte.

Nella maggior parte dei bus le pedane non arrivano di lunghezza al marciapiede, questo non permette quindi il collegamento tra l’uscita dell’autobus e il livello del marciapiede stesso, non creando quindi un ponte con il mezzo. Quel ponte che permetterebbe alla carrozzina di salire in autonomia e tranquillità; o sono talmente ripide da risultare addirittura pericolose. Sembra incredibile, ma è esattamente così" continua a raccontare Matteo, una delle tante voci a raccontare i suoi disagi quotidiani.

Ga.P.