Mezzi d’epoca, il raduno di piloti e centauri. Torna l’appuntamento con il Città di Arezzo

Tornano a rombare i motori di moto e auto storiche per la dodicesima edizione del raduno "Città di Arezzo" organizzato da Cna. L’appuntamento con piloti e centauri appassionati di mezzi d’epoca è domani al parcheggio Atam di viale Mecenate tra le 8.30 e le 9.30 per la registrazione, mentre la partenza è prevista per le 10 e la prima tappa sarà a Castiglion Fiorentino ai giardinetti di via Trento, dove è prevista una colazione. Poi partenza per Ruscello, dove il Comitato per la Civiltà Contadina ha organizzato il pranzo per gli iscritti e i loro accompagnatori. Nel pomeriggio un giro delle colline aretine con sosta alla Cantina dei Vini Tipici dell’Aretino di Ponte a Chiani e conclusione prevista al duomo di Arezzo, dove ci sarà la benedizione finale. Ad allietare i partecipanti anche una sfilata delle maschere del Carnevale dei Figli di Bocco di Castiglion Fibocchi, che attenderanno i partecipanti proprio alla conclusione del percorso sul sagrato della Cattedrale di Arezzo. Ricordiamo che il ricavato della manifestazione, che è assolutamente non competitiva e ha un percorso turistico e gastronomico, sarà devoluto in beneficenza.