Metriks e Rewind si uniscono per creare un polo industriale a servizio delle PMI

Arezzo, 20 gennaio 2025 – Metriks S.r.l S.B., data company che sviluppa soluzioni aziendali con un approccio data-driven e basandosi sull’AI, annuncia l’integrazione con il ramo di advisory della controllante Rewind Srl, boutique di consulenza aziendale focalizzata in operazioni di corporate finance e investimenti in startup ad alto potenziale di crescita.

L’obiettivo dell’operazione è quello di creare una nuova piattaforma in grado di offrire una gamma completa di soluzioni per lo sviluppo e la crescita delle PMI, mettendo a loro disposizione competenze che spaziano dalla finanza alla tecnologia, fino alla sostenibilità.

L'operazione è concepita per sostenere e potenziare il mercato delle soluzioni tecnologiche basate su un approccio data-driven a servizio delle aziende, un settore strategico ed in forte espansione. Metriks, infatti, opera con l’obiettivo di rendere l'AI accessibile a tutti, aiutando le aziende a sfruttare appieno il potenziale dell'intelligenza artificiale, a partire dai dati.

Oggi, Metriks conta già numerosi clienti fidelizzati in tutta Italia e ha supportato oltre 100 PMI nel raggiungimento dei loro obiettivi di crescita e innovazione. Rewind, oltre ad essere uno degli advisor finanziari di riferimento per le quotazioni di PMI nel mercato EGM (Euronext Growth Milan) è Co-founder di Change Capital, piattaforma fintech recentemente entrata a far parte del Gruppo Teamsystem.

Dall’integrazione nasce quindi una piattaforma di 25 professionisti con sedi a Milano e Arezzo in Toscana presso Officina Agile che, oltre ad una crescita per linee organiche, si pone come polo aggregante del settore tramite operazioni di m&a. Tiziano Cetarini, founder di Rewind e Co-founder di Metriks ha commentato: “Con il passaggio in Metriks del ramo di advisory di Rewind vengono integrate competenze in ambito ESG e corporate finance che vanno a rafforzare la piattaforma di soluzioni data driven offerte da Metriks secondo un modello Human AI, essenziale per supportare le imprese nel loro processo di crescita e sviluppo, con una forte attenzione verso il mondo delle PMI.”