Messico e Nuvole al Papini. La passione va in scena

Si avvia verso la conclusione la rassegna Metamorfosi – La grande letteratura si fa teatro organizzata in collaborazione con il Comune di Pieve Santo Stefano al Teatro Comunale Giovanni Papini. Oggi alle ore 17.30 va in scena lo spettacolo "Messico e Nuvole" di e con Caterina Casini. È il racconto di un Messico passionale, generoso, sensuale e drammatico, surreale e inquieto, narrato dopo aver conosciuto i suoi artisti seguendo il filo costruito dai meravigliosi scatti fotografici realizzati negli anni ‘30 e ‘60 da Henri Cartier Bresson. La forza che il Messico esprime, la libertà dei suoi artisti, di vivere in pieno la propria umanità nell’ironia nello splendore e nel dolore - in primo piano Frida Khalo e Tina Modotti - la creatività che sa innalzarsi a grandissima arte senza perdere la sua radice fantastica e popolare, sono i segni fondamentali del dipinto che Caterina Casini realizza evocando per il pubblico memorie e fantasie. La rassegna si chiuderà domenica 28 aprile alle ore 17.30 con lo spettacolo Intorno al mondo in 72 giorni. Il viaggio di Nellie Bly; regista e interprete è Diana Forlani nonché autrice e traduttrice insieme a Paola Sarcina, le musiche di scena sono di Massimo Fedeli e i costumi di Rita Sorgi. Lo spettacolo è vincitore del premio Siae "Per chi crea", partner Laboratori Permanenti, si tratta di un viaggio per il mondo divertente e appassionato. Elisabeth Cochran, in arte Nellie Bly, ventiquattrenne giornalista statunitense, nel 1888 convinse Pulitzer, suo capo al N.Y. World, ad affidarle il compito di battere il record del protagonista del romanzo di Verne Il giro del mondo in 80 giorni; fu la prima donna a compiere il giro del mondo senza alcun accompagnamento maschile, simbolo di emancipazione femminile. il suo diario di viaggio tradotto e adattato in testo originale da Paola Sarcina e Diana Forlani, ci presenta Nellie Bly mentre ripercorre la sua impresa. L’avventura, accompagnata dalla proiezione di foto d’epoca, segue l’atmosfera e il modo di vivere il viaggio tipici di ciascun mezzo di trasporto utilizzato. Lo spettacolo alterna ritmi e situazioni diverse, facendoci riflettere sul nostro presente e sul modo di viaggiare oggi. Venerdì 19 aprile alle 16.30 prosegue il ciclo di conferenze-spettacolo tenute da Michele Casini dal titolo "Giacomo Puccini, cento anni dalla morte 1924-2024", che questa volta sarà dedicato a Gli anni del trionfo: Madama Butterfly, La fanciulla del West, La Rondine. L’evento si si svolgerà dalle ore 16.30 presso la Sala conferenze della Biblioteca Comunale "Dionisio Roberti" Palazzo Ducci Del Rosso Via XX Settembre 131 Sansepolcro.