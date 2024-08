Mercato settimanale. Ferragosto in piazza

In un ponte di Ferragosto che rispetta la tradizione con le chiusure di molti esercizi commerciali e negozi di vicinato, a Montevarchi la festa per antonomasia dell’estate non cancellerà l’appuntamento del giovedì con il mercato settimanale. I banchi degli ambulanti delle diverse categorie merceologiche quindi saranno regolarmente al loro posto, in piazza della Repubblica, oggi dalle 8 alle 13 per chi trascorrerà la giornata in città. Specie i turisti che affollano le strutture ricettive collinari montevarchine e dei centri limitrofi e che potranno contare su un’offerta in ogni caso sufficiente di servizi. A cominciare dalla ristorazione, come conferma Roberta Soldani, delegata di zona della Confcommercio: "I ristoranti funzioneranno a pieno regime e sono in grado di attrarre con le loro specialità chi ha scelto il comprensorio e Montevarchi per trascorrere la festa di mezzo agosto". Quanto agli esercenti del comparto non alimentare, invece, questa è la settimana che regista il maggior numero di serrande abbassate: "Gran parte degli operatori ha optato per un periodo di stop per il riposo al termine della stagione di lavoro – riprende la referente di Ascom – e dei saldi estivi. Ferie brevi, che di rado arrivano alle due settimane, programmate in concomitanza della chiusura delle grandi fabbriche presenti nei poli industriali del territorio, scattata all’inizio del mese per concludersi in genere il 25 agosto". Disagi contenuti per chi non è partito o non ha potuto farlo per la presenza, anche a due passi dal centro storico montevarchino, di market che restano a disposizione della clientela. Come ogni anno la ripartenza piena delle attività sarà scandita per i montevarchini dalle Feste del Perdono, che si apriranno il 31 agosto.