Mercato delle Pulci. Attesi 20mila visitatori: il rilancio del Palaffari

Primavera dei grandi eventi ad Arezzo Fiere. Il palaffari inaugura il mese di marzo con il Mercatino delle Pulci in programma oggi per tutta la giornata. In arrivo il più grande evento sull’usato dei privati del centro Italia. Attesi 20mila visitatori e 600 banchi dell’usato divisi in due macro aree. Ma la stagione delle fiere è appena iniziata. Il 16 e 17 marzo sarà già tempo della Fiera del vinile, del fumetto e del collezionismo, un evento dedicato agli appassionati organizzato dall’associazione Fumetti e dintorni. Ma il prossimo sarà anche il weekend di Passioni in Fiera, l’evento dedicato principalmente alla natura, all’agricoltura, all’outdoor e al mondo degli animali. In contemporanea sempre il fine settimana del 16 e 17 marzo c’è il nuovo Arezzo Nirvana, fiera del Benessere, esoterismo e tattoo, organizzata dall’associazione Aurea. Ma non è finita qui. Il 12 e 13 maggio tornerà uno degli eventi di punta del palaffari: OroArezzo la manifestazione di riferimento delle eccellenze di tutta la produzione industriale Made in Italy, al servizio del settore orafo organizzata da Ieg Italian Exhibition Group.

In scena la migliore manifattura orafa made in Italy e internazionale. Oggi intanto spazio al grande Mercato delle Pulci con 600 banchi di seconda mano. Partito ieri in versione disimballaggio e montaggio, oggi l’evento proporrà nei padiglioni di via Spallanzani una giornata all’insegna di riuso, consumo consapevole, economia circolare, partecipazione sociale. Una nuova edizione al coperto con tante novità, tra cui i seicento banchi distribuiti secondo due macro settori. Il settore rosa con quattro padiglioni sull’usato contemporaneo di privati cittadini che vendono le loro cose personali e usate con il limite di 50 euro a pezzo. E il settore blu con due padiglioni sul vintage, antiquariato, collezionismo, handmade di hobbisti, di cui uno nuovo, il padiglione Rarity con l’usato passato selezionato e più ricercato di partite iva e professionisti.

Tantissimi anche in questa edizione gli eventi collaterali e le collaborazioni di livello. Sarà presente l’Archivio di Mario Tozzi, diventato patrimonio dello Stato, insieme all’Istituto onnicomprensivo Marcelli di Foiano per un’anteprima del lavoro fatto con il progetto "Il Pittore ritrovato", tra litografie serigrafie e incisioni originali di Tozzi e riproduzioni personali degli studenti. Poi la personale di un altro grande maestro questa volta tutto aretino come lo scultore orafo Cesare del Brenna, con la mostra Una maschera al tempo nel nuovo corridoio vetrato all’ingresso di Arezzo Fiere. Ci sarà il centro d’aste Guido Riccio per una valutazione di oggetti vintage, le sessioni di autoritratto fotografico per riscoprire le proprie emozioni in una stanza privata davanti alla reception a cura di Luca Baldassari, i flash mob della scuola di danza Let me Dance e dell’orchestrina I Sonisti della scuola Musaika del Mosaico di Andreina. E per i bambini Unicef e le sue iniziative direttamente da Roma, Latte di mamma con laboratori e giochi per il supporto all’allattamento e alle nuove famiglie, e Contraerea con i giocolieri e il circo sociale del nuovo progetto Circostanze d’Incontro. Il palaffari sarà aperto dalle 9 alle 19, tante le raccolte fondi delle associazioni presenti, ingresso 3 euro, gratuito sotto i 12 anni.