Meoni, prime ipotesi sulla giunta. Rossi vice poi Spensierati e Attesti. I nuovi ingressi Lupetti e Fanicchi

Per Luciano Meoni è il giorno dopo il trionfo alle urne. Una vittoria che segna uno spartiacque importante a Cortona. La sua riconferma, così netta, alla guida della città etrusca e con la sola forza delle sue liste civiche, gli permette oggi di avere campo libero come mai fino ad ora. Niente spartizioni di poltrone nella sua prossima giunta in proporzione con i partiti di centro destra che fino a pochi mesi fa erano stati suoi alleati. Per loro un confinamento, quasi fosse il purgatorio, tra i banchi dell’opposizione con la sola figura del rappresentante di Fdi Nicola Carini, il candidato del centro destra "ribelle" che ha osato sfidarlo. Per Meoni, dunque, questa volta sarà un compito più semplice organizzare la squadra con cui governerà i prossimi 5 anni.

Nulla al momento trapela di ufficiale. Il neosindaco si è preso un paio di giorni di riposo prima di fare qualche anticipazione. Ma qualche ipotesi, anche sulla base dei risultati elettorali, è possibile provare a farla. Il campione di preferenze Paolo Rossi all’alto delle sue 690 attestazioni, potrebbe assumere il ruolo di vicesindaco, e potrebbe anche portare avanti tutte le deleghe su cui ha lavorato fino ad ora, ovvero ambiente, agricoltura, caccia e attività produttive. L’altra pedina immancabile nello scacchiere Meoniano è Silvia Spensierati anche lei fuoriclasse in termini di voti conquistati pari a 577, fino a ieri assessore alla scuola, sport, sanità e trasporti. Per lei la riconferma appare quanto mai scontata.

Un altro nome su cui Meoni potrebbe non avere dubbi, è quello di Francesco Attesti che, pur cedendo il passo di vicesindaco a Rossi potrebbe restare nel ruolo di assessore alla cultura e turismo. Veniamo ora a nuovi innesti in giunta. L’ex consigliera leghista Lucia Lupetti, che ha scelto di abbandonare il partito per seguire Meoni nell’avventura di Futuro per Cortona, potrebbe essere la nuova assessore al sociale. Altro nome che si profilerebbe in giunta è quello di Francesco Fanicchi, che ha già svolto il ruolo di consigliere comunale e capogruppo nella giunta precedente.

Non si esclude il ruolo di presidente del consiglio comunale per Maria Isolina Forconi, braccio destro di Meoni, che nel consiglio precedente aveva assunto la carica nelle ultime settimane al posto del dimissionario Carini. Intanto sul fronte del centro destra c’è chi prova a ricucire rapporti con Meoni.

Il neocommissario di Fdi a Cortona Luigi Ferretti elogia pubblicamente il risultato elettorale del neosindaco. "Gli oltre mille voti in più arrivati al secondo turno, stanno a significare che il nostro appello è stato raccolto dal popolo di centro destra, che ha premiato l’esperienza amministrativa di Meoni ed ha fatto argine al tentativo della sinistra di tornare al governo della città". Ferretti si spinge oltre e annuncia anche che "dalle prossime settimane ci impegneremo per ricostruire l’intera area politica del centro destra a Cortona, nel segno di una collaborazione fattiva per rilanciare l’azione della nuova amministrazione".