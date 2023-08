Mensa scolastica Scade oggi l’iscrizione negli istituti statali

2 Scade oggi l’iscrizione alla mensa scolastica nelle scuole statali, (infanzia, primarie e secondarie diprimo grado). Iscrizione che dovrà essere rinnovata anche per i bambini che erano già iscritti lo scorso anno. La domanda deve essere presentata online sulla piattaforma eCivis. L’iscrizione non è necessaria invece per gli asili nido e le scuole infanzia comunali.