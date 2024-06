Mensa e trasporto pubblico, iscrizioni aperte fino al 31 luglio

Prolungati i termini per chi deve iscrivere i figli al servizio mensa e trasorto per l’anno 2024/2025. L’Amministrazione di Cortona informa che il termine originariamente fissato per il 15 giugno, è prorogato al 31 luglio. L’iscrizione ai servizi ha validità per tutto l’anno scolastico 2024/2025. Le famiglie interessate possono, inoltre, richiedere le agevolazioni previste sulle quote di compartecipazione ai servizi, presentando attestazione Isee in corso di validità. La domanda di iscrizione può essere effettuata esclusivamente on-line, con Spid o Cie, attraverso l’applicativo E-civis, raggiungibile dal sito del Comune di Cortona al link https://www.comune.cortona.ar.it/servizi/educazione-e-formazione/iscrizione-alla-mensa-scolastica o https://www.comune.cortona.ar.it/servizi/educazione-e-formazione/trasporto-scolastico. Chi non ne fosse già in possesso, è invitato ad attivare lo Spid o utilizzare Cie per poter effettuare l’iscrizione, agli sportelli decentrati del Comune è possibile ottenere supporto. Per informazioni rivolgersi all’ufficio dei Servizi scolastici