Menchetti: “Decoro urbano e rifiuti lungo le strade: comportamenti incivili da prevenire e sanzionare”

Arezzo, 17 marzo 2025 – “La questione del decoro urbano ad Arezzo è diventata un tema sempre più pressante: a parte i tratti stradali che versano in condizioni inaccettabili, proprio ai bordi delle strade compaiono sempre più spesso vere e proprie discariche a cielo aperto con bottiglie di plastica, lattine e sacchi di spazzatura abbandonata o addirittura lanciata dai finestrini dei veicoli, con grave rischio per la sicurezza degli automobilisti o di chi viaggia su due ruote” così il consigliere comunale Michele Menchetti.

“Tutto questo rappresenta oramai non solo uno spettacolo indecoroso ma anche un problema serio. La manutenzione delle strade e la prevenzione di fenomeni incivili sono indicatori fondamentali dell’impegno dell’amministrazione comunale verso i cittadini o della sua impotenza.

Un’adeguata campagna mediatica sarebbe utile, innanzitutto, per disincentivare comportamenti scorretti e pericolosi e sensibilizzare sull’importanza del decoro urbano. Ovviamente non basta: per cui chiedo quali provvedimenti duraturi abbia in serbo l’amministrazione comunale e se intenda utilizzare il sistema di videosorveglianza, di cui per adesso non capiamo la portata o quanto sia incisivo, proprio per permettere alla polizia municipale di sanzionare gli illeciti descritti”.