Men/go music fest, dal 4 al 9 luglio al parco il Prato

Arezzo, 27 giugno 2023 – Manca sempre meno a MEN/GO MUSIC FEST: dal 4 al 9 luglio torna la grande musica a PARCO IL PRATO di AREZZO.

Sei giorni con i migliori artisti della scena, un parterre di tutto rispetto con i tour più attesi dell’estate. Dal pop al rock, dal rap al folk fino all’elettronica, al MEN/GO c’è spazio per tutti i generi musicali con una sola parola d’ordine: trasversalità. È questa la missione del festival aretino: offrire musica per tutti i gusti, creando un luogo di contaminazione e cultura dove tutti – pubblico e artisti - possano sentirsi a casa.

Sono quasi trenta gli artisti che si alterneranno sul palco, quest’anno con un giorno in più di musica: MEN/GO MUSIC FEST si svolgerà – a differenza degli anni precedenti – dal martedì alla domenica. Martedì 4 luglio a Parco il Prato si esibiranno: Riverso, Villalba, MWRK, Clavdio e Lovegang 126.

Mercoledì 5 sarà la volta di Donïa Nö, Deschema, Le Endrigo, Colla Zio e Rosa Chemical. A tutto rock giovedì 6 con Revue, Canale, Federico Dragogna, Giancane e The Zen Circus. Venerdì 7 il weekend inizia con Flame Parade, Coma Cose, Baustelle e Motel Connection aftershow. Si prosegue sabato 8 con Brina, Brucherò nei Pascoli, Bassi Maestro djset, l’attesissimo Salmo e l’aftershow di Elia Perrone per Klang Club. Domenica 9 luglio a chiudere il festival saranno Pandem, Piove., Lil Kvneki, Alan Sorrenti e Planet Funk. Le serate del 4, 5, 6 e 9 luglio saranno – come sempre per MEN/GO MUSIC FESTIVAL – a ingresso gratuito.

Sono aperte invece le prevendite per la serata del 7 e 8 luglio, per cui i biglietti stanno andando a ruba. Anche quest’anno torna la rassegna MEN/GO CULT, una serie di incontri che per l’occasione hanno trovato una nuova sede presso SUGAR, in Corso Italia 60.

Il programma è fitto e vedrà l’alternarsi di talk e dj set d’eccezione, con un nuovissimo palco, lo SUGAR STAGE, pronto ad accogliere i grandi nomi del festival, ma non solo: MERCOLEDÌ 5 LUGLIO ore 18 Incontro con ROSA CHEMICAL (modera Vittorio Comand) GIOVEDÌ 6 LUGLIO ore 18 Scuola Zero Spreco con Giacomo Cherici (Presidente di Aisa Impianti), Sandra Guidelli (Dirigente ICS Cesalpino), Serena Severi (referente Istituto Suore Stigmatine), Rossella Esposito (Dirigente ICS Piero della Francesca), Silvia Martini (coordinamento del progetto). Saranno ospiti la scuola Suore Stigmatine di Arezzo, la scuola primaria Pratantico e l’Istituto comprensivo Piero della Francesca

GIOVEDÌ 6 LUGLIO ore 19 Incontro con MALIKA AYANE (modera Pierfrancesco Pacoda) Presentazione di Ansia da felicità, edito da Rizzoli VENERDÌ 7 luglio ore 18 Incontro con COMA_COSE (modera Pierfrancesco Pacoda) VENERDÌ 7 ore 19 - SUGAR STAGE LORENZO BITW djset SABATO 8 luglio ore 18 Mengo per l’Autismo: Non fermarsi mai, la disabilità che diventa risorsa con Andrea Laurenzi, presidente Autismo Arezzo e Giacomo Fasola, scrittore e giornalista, autore del libro Senza Limiti, ragazze e ragazzi oltre la disabilità SABATO 8 luglio ore 19 INCONTRO con ALAN SORRENTI (modera Andrea Laurenzi)

SABATO 8 ore 20 - SUGAR STAGE DEDA djset Ma non è ancora finita, torna anche quest’anno MEN/GO CINEMA, l’anticipazione di MEN/GO MUSIC FEST dedicata alle migliori pellicole. Quest’anno l’appuntamento è per il 3 luglio alle 19.30 all’area Eden con MARGINI: sarà presente l’attore e musicista MATTEO CREA per un incontro sul film, seguito dalla proiezione. Dopo i grandi numeri dello scorso anno, è grande l’attesa per questa 19sima edizione di MEN/GO MUSIC FEST.

Attraverso la musica e raccogliendo ad Arezzo alcuni tra i più importanti artisti della scena musicale attuale, MEN/GO MUSIC FEST è diventato negli anni, con la collaborazione alle Istituzioni, partner e sponsor dell’evento, un appuntamento fondamentale per la promozione del turismo culturale, ambito ancora tutto da esplorare in Italia.

MEN/GO MUSIC FEST è un progetto dell’ASSOCIAZIONE MUSIC! con il patrocinio, contributo e collaborazione organizzativa dell'Assessorato allo Sport e alle Politiche Giovanili del Comune di Arezzo, patrocinio di Regione Toscana, patrocinio e contributo del Consiglio Regionale della Toscana, collaborazione e il sostegno di Fondazione Arezzo Intour e Fondazione Guido d'Arezzo e la collaborazione di Discover Arezzo.

Main Sponsor dell’evento sono ESTRA, ATAM, KOZEL, MENCHETTI, CMG GERVASI. “La Fondazione Arezzo Intour – commenta il presidente Simone Chierici – sostiene e supporta il Men/Go Music Fest, rassegna che ha conquistato uno spazio importante nel panorama nazionale della musica rock e pop. Una collaborazione che nasce nella volontà di valorizzare una manifestazione che parla ai più giovani e rende l’estate di Arezzo ancora più viva ed attrattiva”.

“La Fondazione Guido d'Arezzo – continua il direttore Lorenzo Cinatti - sceglie anche quest'anno di sostenere un evento ormai tradizione della città come il Mengo Music Festival, che negli anni ha saputo portare sul palco del Prato artisti di ogni generazione e genere.

Anche per il 2023 assisteremo a una line-up fresca e di grande appeal che richiamerà tutte le generazioni aretine e non solo”. “L’energia è il denominatore comune di Estra e Men/Go – aggiunge Francesco Macrì, presidente di Estra -.

Il festival ha raggiunto la sua diciannovesima edizione, superando tutte le prove che questo tipo di manifestazioni sono state costrette ad affrontare in anni recenti. E lo ha potuto fare abbinando grande qualità musicalie, gruppi affermati e band emergenti. Il tutto nel segno della diffusione della musica e della creatività giovanile, obiettivi che Estra condivide pienamente”.

Dal 4 al 9 luglio il Festival presenterà un area food totalmente rinnovata, con la partecipazione di 12 truck specializzati per grandi eventi e si potranno degustare tantissime specialità, dalla pizza agli hamburger, ma anche speciaità greche, poke, olive ascolane, arrosticini, schiacciate e tanto altro.