Melissa, la giovane judoka sangiovannese sugli scudi

Arezzo, 28 maggio 2024 – Melissa Morelli, giovanissima judoka sangiovannese, è salita sul gradino più alto del podio ai Campionati Italiani Esordienti B A2 2024 che si sono conclusi ieri al GeoPalace di Olbia con la partecipazione di 496 atleti, 320 ragazzi e 176 ragazze, espressione di 259 club del territorio nazionale. La campionessa valdarnese, che frequenta la 3B della Secondaria di primo grado "Masaccio" e ricopre anche l'incarico di vicepresidente del Consiglio dei Ragazzi del Comprensivo cittadino, grazie alla splendida affermazione si è qualificata per la finalissima di A 1 in programma domenica 9 giugno a Jesolo. Melissa ha trionfato dopo una giornata all'insegna di intense sfide, tutte dominate nonostante gareggiasse in una categoria che vedeva in lizza avversarie fisicamente più grandi. Un risultato di prestigio, frutto di un intenso lavoro di allenamento sostenuto sotto la guida dei maestri Davide Bandini e Daniele Ribaudo della Ginnastica Sangiovannese, nonché del maestro Elio Pernici del Judo Club Sansepolcro, società alla quale Melissa Morelli è affiliata per la Federazione.