Meganoidi, concerto unplugged Torna la Festa al Vecchio Ponte

Torna la Festa al Vecchio Ponte e tornano i Meganoidi live. Appuntamento da oggi a domenica a Ponte alla Chiassa, con la 42esima edizione della Festa al Vecchio Ponte. Ad aprire stasera alle 21,30 sarà il concerto dei Meganoidi. Un concerto in cui suoneranno in versione unplugged, quindi una versione più intima e meno conosciuta che avvicinerà lo spettatore alla band. Il concerto sarà ad ingresso gratuito, una serata per rilanciare il vecchio River Festival che da anni che non veniva più fatto. Ad aprire la serata prima dei Meganoidi ci saranno: Mondocane, dinamico duo che presenta un progetto tutto da ascoltare con tinte elettropop arricchite da testi graffianti, Edoardo Cerea, voce chitarra acustica e Virginia Sutera: violino acustico. Edoardo Cerea è un raffinato rocker piacentino, che mescola rock americano e cantautorato italiano in modo tutto suo.

Ospiti principali i Meganoidi, sul palco tanti successi anche dall’ultimo album "Mescla", mixato e masterizzato al Tabasco Recording Studio di Sori a Genova con Nicola Sannino scritto da Luca Guercio trombettista e chitarrista della band, assieme a Davide di Muzio cantante, il disco incarna a pieno la predisposizione naturale della band alla sperimentazione musicale: dieci tracce che abbracciano nuove sfumature funk senza abbandonare l’ispirazione rock a cui i Meganoidi ci hanno abituati nel corso degli anni. Una carriera lunga partita a fine anni ’90 con "Supereroi VS Municipale". Il primo album autoprodotto arriva nel 2000, "Into The Darkness, Into The Moda", nel 2006, il disco "Granvanoeli", nel 2009 i Meganoidi festeggiano 10 anni di attività con "Al Posto Del Fuoco", disco totalmente in italiano, con nuove sonorità e impulsi ritmici. Nel 2011 viene dato alle stampe, "Welcome in disagio", il 2014 invece è l’anno del cd e dvd live "Meganoidi in Concerto" , nel 2017 prende vita il sesto album, "Delirio Experience". Alla Festa al Vecchio Ponte sarà possibile degustare i migliori piatti tipici toscani, tra maccheroni al sugo, trippa, grifi, griglia e pizza. Gli stand aprono alle 19 e ogni serata sarà accompagnata da concerti e musica live. Domani alle 21,30 si balla a Ponte alla Chiassa con l’orchestra Allegria, sabato ci sarà l’orchestra Luca e gli amici. Gran finale domenica 3 settembre sempre alle 21,30 con l’orchestra Fuoco Puro live.

Angela Baldi