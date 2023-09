Medioetruria fa i conti con l’oste

Un detto accompagnava i viandanti: fare i conti senza l’oste. In passato poteva capitare che chi viaggiava, abituato a sostare in locande per spendere poco, litigasse con il padrone per il prezzo troppo alto. I viandanti moderni vorrebbero invece salire su treni dell’alta velocità di Medioetruria, che per ora è soltanto mostro a due teste tra Rigutino e Creti. Nella stazione della Via Crucis entrano in scena i gestori dei convogli veloci: solo Trenitalia e Italo, al tavolo ministeriale di oggi, possono dire se davvero serve una fermata nella Valdichiana aretina può essere remunerativa o se ci si può accontentare di rinforzare Arezzo e Chiusi. Sono stati anni di botta e risposta campanilistici. Oggi cambia tutto: gli osti dell’alta velocità fanno il conto a Medioetruria.