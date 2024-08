Medici di famiglia, il Casentino fa squadra e porta a casa 4 medici su quattro

Arezzo, 19 agosto 2024 – Non si tratta di ori olimpici ma di medici. Sempre faticosi da conquistare, sopratutto, per territori meno facili da raggiungere come il Casentino.

“Ma è stato grazie alla tenacia e al lavoro di squadra degli altri medici di famiglia, degli Uffici della Asl, dei Sindaci che siamo riusciti a portare a casa questo importante risultato”, afferma la Direttrice di Zona Marzia Sandroni. I primi di luglio la notizia: un medico in pensione e tre trasferimenti, 6.000 assistiti che rischiano di rimanere senza un medico di famiglia.

Situazione che riecheggia ormai in tutta Italia e non più solo nelle aree interne come il Casentino. Strade convenzionali tutte percorse, chiamate dalle graduatorie deserte. L’obbligo dell’Azienda di garantire assistenza ai cittadini anche alzando i massimali ai medici già gravati dagli impegni di una popolazione anziana e quindi, spesso, polipatologica. Una soluzione non ideale.

Ma proprio perché siamo in Casentino le situazioni difficili sono all’ordine del giorno. “Così ci siamo stretti e abbiamo unito le forze - aggiunge Patrizia Cardini, coordinatore dell’AFT Casentino - abbiamo pensato a tutti gli specializzati, specializzandi, medici in ruolo, pensionati da poter mettere in campo”.

Ed ecco che i professionisti si sono fatti avanti. E dal 22 luglio Giacomo Marzi, che sostituisce Guido Santini in Casentino, è in forze presso la Casa della Salute di Rassina con ambulatori nelle frazioni di Chiusi della Verna, Corezzo, Chitignano, Talla e Faltona.

Un incarico è già stato affidato per il trasferimento del Dott. Attanasio dal 1 settembre (Casa della Salute di Poppi) e due incarichi per Pratovecchio Stia dove da oggi, lunedì 19 agosto, arriverà il dott. Tommaso Calcinai in sostituzione della dott.ssa Mobilia che si trasferisce ad Arezzo.

Da sottolineare il lavoro di concerto con l’amministrazione comunale di Pratovecchio Stia che ha favorito l’arrivo del nuovo medico, dott. Calcinai, adoperandosi per trovare un appartamento a prezzo modico e attivando trasporti verso la Casa della Salute.