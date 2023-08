Medici di base, ricambio difficile In 6 rispondono alla chiamata Asl

di Angela Baldi

Ci sarà da aspettare dicembre per sapere quanti medici di base risponderanno al bando della Regione. Solo ieri abbiamo raccontato infatti della mancanza di medici di medicina generale negli ambulatori di tutta la provincia. Adesso la Asl fa sapere che dei 24 professionisti mancanti, in 21 hanno risposto al bando della Regione per la ricerca di medici di medicina generale nella Asl Toscana sud est.

Problema quasi risolto? No, perchè di questi solo 6 sono quelli che riguardano gli ambulatori vacanti di Arezzo e provincia a fronte di 24 posti vuoti (10 le adesioni a Grosseto e 5 a Siena). "Adesso i medici devono formalizzare la loro candidatura – fa sapere la Asl – avranno 90 giorni per aprire gli ambulatori, l’iter è ancora in corso". Non solo. Parallelamente a settembre, rende noto la Asl, lo stesso annuncio verrà rilanciato a livello nazionale ed entro la fine dell’anno verranno aperte altre opportunità. In pratica solo a dicembre sapremo con certezza quanti saranno i posti coperti e quanti quelli rimasti vacanti.

Di certo, per il momento c’è che a fronte di 6 candidature comunque da formalizzare, restano ancora da coprire 18 ambulatori. "Se nessuno risponderà accettando la destinazione ci saranno inevitabilmente sostituzioni provvisorie oppure si andrà verso l’aumento del massimale per i medici attualmente in servizio con tutte le complicanze del caso" aveva spiegato ieri Roberto Nasorri, segretario provinciale dei medici di medicina generale.

Nel frattempo la Asl non sta con le mani in mano e se nessuno si farà avanti, la possibilità è anche quella di ampliare il raggio d’azione e andare a pescare candidati fuori regione. Restano pochi infatti quelli che vogliono fare i medici di famiglia, una specializzazione diventata poco appetibile per il carico di lavoro previsto e tanti i professionisti di vecchia data che raggiunta l’età pensionabile non vogliono allungare,m anche solo di poco, la propria permanenza in servizio.

Resta quindi aperto il bando della Regione con cui viene pubblicato l’elenco degli incarichi vacanti di medico "nel ruolo unico di assistenza primaria", compresi quelli che si renderanno disponibili nel corso del 2023.