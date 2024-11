Medaglia d’oro per la cultura . Oggi il premio

Maison des Artistes, al comune di Chiusi della Verna sarà consegnata venerdì la maglia d’oro per essersi distinto in ambito culturale. Un premio importante, prestigioso quello assegnato dall’associazione di cultura, arte, scienza e impegno sociale Maison des Artistes al comune di Chiusi della Verna per essersi distinto nel corso dell’anno 2024 in ambito culturale.

Il consiglio direttivo dell’associazione ha deliberato la decisione all’unanimità e il prestigioso Premio internazionale medaglio d’oro Maison des Artises, sarà consegnato direttamente al sindaco di Chiusi della Verna per l’affermazione della propria identità culturale.

Oggi città delle Stimmate di San Francesco, capofila delle Vie di Francesco, ma anche punto di riferimento di enti e istituzioni per la pace e diritti umani, a partire dall’apice dell’esperienza francescana rivolta al mondo.

Il premio verrà conferito in forma ufficiale durante la Cerimonia di Gala Pubblica in programma nel pomeriggio di oggi 8 novembre 2024 alle ore 17:30 presso l’Aula Magna dell’Universita degli Studi La Sapienza di Roma.

A comunicare la decisione del direttivo è stato il presidente dell’associazione Eugenio Morgia con una lettura di congratulazioni che seguivano anche l’invito ufficiale al ritiro del prestigioso riconoscimento che avverrà durante la cerionia in programma nella giornata di oggi nella capitale.