McDonald’s sbarca a Sansepolcro. Orari no stop e trenta assunzioni

Aprirà sabato 31 agosto il nuovo ristorante McDonald’s di Sansepolcro, realizzato in via Senese Aretina nell’area un tempo occupata dalle aziende Boninsegni e Cose di Lana. Si tratta del quarto McDonald’s presente in provincia di Arezzo, che ha portato a 30 nuove assunzioni ma con le necessità che ne richiedono più di 50: un team di lavoro proveniente per la maggior parte dal territorio di Sansepolcro e dalle zone limitrofe. Il taglio del nastro è in programma per le 10, alla presenza delle autorità; un’ora più tardi ci sarà l’apertura al pubblico e dalle 17 in poi spazio alla festa di inaugurazione con intrattenimento per grandi e piccini. Un’occasione per scoprire il nuovo store e per trascorrere momenti di convivialità, gustando le ricette e le proposte più conosciute di McDonald’s. "Sono entusiasta di annunciare l’apertura di un nuovo ristorante McDonald’s proprio qui a Sansepolcro", ha commentato Eduardo Lucchini, licenziatario di McDonald’s. "Il mio obiettivo, insieme a tutto il team – prosegue - è quello di offrire momenti unici di convivialità e il nostro pieno supporto al territorio locale, generando non solo occupazione ma anche valore sociale. Sono sicuro che, con i nostri servizi e la nostra offerta di ristorazione, potremo diventare un punto di riferimento per tutta la comunità locale. Siamo sempre molto vicini al territorio in cui ci inseriamo e attueremo una serie di iniziative, già di successo nelle altre comunità in cui operiamo, come la donazione dei pasti, attività in favore della tutela dell’ambiente e del decoro urbano come "Le Giornate insieme a te per l’ambiente", dedicate alla raccolta dei rifiuti abbandonati e l’adesione a ‘Una pacca sulla spalla’, progetto della Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald a supporto di enti e associazioni che si prendono cura dei più fragili. Siamo quindi pronti a ini

ziare questa nuova avventura". Il McDonald’s di Sansepolcro conta 207 posti a sedere, tra interno ed esterno ed è dotato di kiosk digitali che permettono ai clienti di ordinare in totale autonomia e attendere il suo ordine comodamente al tavolo del ristorante. Il locale mette a disposizione il McCafé: un luogo di ritrovo ideale per condividere con gli amici o in famiglia la colazione mattutina, ma la direzione ha pensato anche ai più piccoli attraverso aree e servizi che regalano alle famiglie con bambini momenti di spensieratezza e divertimento. Sempre a loro è dedicato il servizio "Festeggia il compleanno da McDonald’s", che sarà aperto tutti i giorni dalle 7 a mezzanotte, mentre la doppia corsia Drive sarà attiva dalla domenica al giovedì con orario dalle 7 all’una di notte e il venerdì e il sabato dalle 7 alle 6.