Mazzini e Duranti . Flauto e arpa per Folk Aurora

La flautista aretina Marta Mazzini e l’arpista Claudia Duranti saranno sul palco del Circolo Aurora per il secondo appuntamento della rassegna FolkAurora con un particolare concerto dedicato alle musiche antiche e tradizionali da Napoli all’Irlanda. Appuntamento questa sera alle 22. Nel repertorio napoletano farà da regina la "villanella", una forma di poesia musicale popolare e semipopolare, di cui in un certo momento si ebbero anche esempi aulici, e fu chiamata altresì Canzone alla napolitana, o soltanto Napolitana, e perfino Villanesca, nome questo, come quello di Villanella, dovuto ai motivi rusticani che vi erano svolti. Il programma poi fa un balzo geografico per assaporare un altro genere musicale che spazia nei brani di tradizione spesso tramandati per via orale o manoscritti, da Greensleves che la leggenda dice che sia stata scritta da Enrico VIII per Anna Bolena a Scarboroug fair, una ballata scozzese probabilmente del 16OO che parla di una donna che ritornerà dal suo amore se lui saprà superare varie prove come fare una camicia senza ago e filo. Un concerto originalissimo suonato con flauti e arpa nonchè cantato da Marta Mazzini. Ingresso libero con tessera Arci.