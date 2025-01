Mazza da baseball nel bagagliaio: denunciato dalla Polizia di stato

Arezzo, 5 ottobre 2021 - Viaggiava con una mazza da baseball in metallo lunga 72 centimetri, denunciato.

Una Volante della Questura ha proceduto in zona Pratacci, al controllo di una auto con a bordo X.E., ventitreenne di origini albanesi.

Dopo gli accertamenti sulla identità e sui documenti attinenti alla guida e alla circolazione del veicolo, gli Agenti della Polizia di Stato provvedevano ad una ispezione del mezzo rinvenendo nel bagagliaio una mazza da baseball in metallo lunga 72 centimetri circa il cui possesso il soggetto dichiarava di averla acquistata qualche tempo fa e di detenerla per difesa personale, non avendo mai praticato quel tipo di sport.

Risultando pertanto del tutto ingiustificati il porto e l’immediata disponibilità di quell’oggetto (come noto frequentemente utilizzato in episodi di contrapposizione fisica ed aggressioni), l’individuo è stato accompagnato in Questura per più approfonditi accertamenti al termine dei quali lo stesso è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere, e la mazza in questione posta sotto sequestro.