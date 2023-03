Maxi-furto: gioielli sulla via della fuga Taglio nella rete, c’era un basista

di Lucia Bigozzi Un sentiero tortuoso, tra le querce di un boschetto che costeggia l’autostrada del Sole. La rete di recinzione tagliata per aprire un varco: dall’altra parte, l’area di sosta Laterina sud e pochi metri più avanti, la corsia che porta lontano. Probabile via di fuga dopo l’assalto nel cuore della notte, alla Jessica Jewels di Ponticino. E’ in questo spicchio di terreno che i carabinieri hanno trovato le tracce del passaggio dei banditi: gioielli seminati "quasi come il cammino di Pollicino", dice Marco Benedetti, l’imprenditore che ieri mattina ha formalizzato la denuncia del furto di oro e argento che ammonterebbe a circa seicentomila euro. E’ il passaggio formale che affianca le indagini degli specialisti dell’Arma, a caccia di ogni dettaglio per risalire al commando che giovedì notte ha messo in atto un piano d’assalto impressionante, per tecnica e precisione. Ora, i tasselli di come tutto è accaduto si ricompongono nel puzzle degli investigatori: prima il furto di un’utilitaria a Laterina (una Ypsilon) lanciata come testa di ariete contro il cancello e poi contro una delle porte di ingresso dell’azienda. Poco prima, via Martiri del lavoro diventa la scena di un film: i banditi abbattono un grosso pino con il...