Maxi furto da 100mila euro Rubano anche due camion

di Luca Amodio

Hanno saccheggiato tutto quello che hanno trovato davanti ai loro occhi. Divani di lusso, tavoli di cristallo, sedie di qualità e quant’altro. Perfino una macchinetta del caffè. Poi, hanno caricato tutta la refurtiva in due camion dell’azienda e si sono dileguati fuggendo lungo l’Autostrada del Sole.

È un colpo da oltre 100mila euro quello inflitto alla Casa della Sedia, un’azienda di arredamento del Cortonese, che ieri mattina si è svegliata con l’amara sorpresa. A intuire che qualcosa era successo la notte precedente sono stati i proprietari che lunedì mattina, in procinto di iniziare la settimana di lavoro, hanno trovato i cancelli dell’impresa forzati. Un brutto presentimento poi confermato da quello che hanno potuto poi toccare con mano: la loro azienda messa a soqquadro dopo un furto.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi sarebbero entrati nel capannone forzando l’ingresso e spaccando il vetro del punto vendita e magazzino. Probabilmente era circa mezzanotte quando è iniziata l’irruzione: durata circa un due ore in cui i ladri, almeno un paio ma stando alla dinamica forse anche di più, hanno fatto razzia di tutto quello che hanno trovato nello store. Con il bottino hanno riempito due furgoni dell’azienda, due mercedes sprinter, con cui sono poi si sono dati a tutto gas imboccando l’A1, in direzione sud.

Un malloppo ingente, che i proprietari dell’azienda, ancora scossi da quello che gli è capitato, stimano, dando un occhio all’inventario, a oltre 100 mila euro, compresi i due camioncini rubati, su cui è disegnato il logo dell’azienda in località Vallone, in una strada secondaria della Sr 71, non troppo lontano dal casello autostradale in Valdichiana. Qui, stando ai movimenti registrati dal Telepass presenti in entrambi i mezzi, i ladri sarebbero entrati per poi proseguire la fuga verso sud: verso la Campania, fino a Caianello dove sono usciti dall’Autosole.

Un dettaglio che sicuramente sarà utile agli investigatori che ieri mattina sono arrivati in azienda dopo la chiamata al 112 dei proprietari. Saranno i carabinieri della compagnia di Cortona a portare avanti le indagini sul colpo: il secondo nella zona in poco tempo, dopo quello al Trony, ubicato poco lontano dalla Casa della Sedia. Qui con il furgone si erano diretti a tutta velocità contro l’ingresso sfondandolo. Immediato è scattato l’allarme e i ladri hanno potuto accaparrarsi oggetti dal facile trasporto. Sul posto è arrivato il vigilante della Securitalia che ha trovato la strada sbarrata dai mezzi. L’agente della sicurezza privata ha preso l’arma in dotazione e quando lo hanno visto i ladri si sono messi in fuga in direzione di Terontola e Perugia. Era il 17 aprile. Una posizione, visti i precedenti, appetibile ai malviventi in virtù delle numerose vie di fuga che permettono nel giro di poco di dileguarsi senza lasciare traccia.