Mawuli e Risaliti pescano la Juve B: rischio rinvio

Con il gol vittoria di Risaliti a pochi secondi dal termine di Arezzo-Sestri Levante, gli amaranto si regalano la Juventus B al primo turno dei playoff. Proprio quei bianconeri contro cui il Cavallino non ha mai vinto nella storia e da sempre ostracizzati dal tifo organizzato aretino, in protesta contro le seconde squadre. È questo il verdetto dell’ultimo turno del girone B, con tutte le gare giocate in contemporanea ieri alle ore 20. Gli amaranto, grazie alla vittoria 2-1 ottenuta in rimonta con i liguri, hanno infatti scavalcato il Pontedera sconfitto a Carrara concludendo la stagione regolare all’ottavo posto, che significa appunto accoppiamento in trasferta con la settima classificata, cioè i piemontesi battuti a Pesaro. La squadra di Indiani cercava la vittoria per giocare il primo turno in casa, speranza già di fatto svanita a fine primo tempo, visto che il Pescara stava vincendo di due reti a Fermo.

L’Arezzo ci ha comunque provato fino alla fine, onorando un torneo più che positivo e trovando con il difensore, a tempo scaduto, il gol che ha sancito una vittoria in fin dei conti meritata. Ad Alessandria, ora, l’Arezzo sarà ancora obbligato a vincere per qualificarsi. Da capire ancora, invece, se il primo turno si giocherà sabato 4 maggio come da programma. Nel girone C, infatti, il Taranto, che si è visto respingere il ricorso per la restituzione dei punti di penalizzazione e ha annunciato di ricorrere al Collegio di garanzia del Coni: l’ipotesi dello slittamento della partenza dei playoff a martedì 7 maggio è più che verosimile. Venendo alla cronaca della gara di ieri, dove in avvio Indiani aveva rinunciato ai diffidati, inclusi Lazzarini e Gucci sostituiti da Polvani ed Ekuban, l’Arezzo era andato sotto alla prima occasione concessa ai liguri al 19°, dopo aver avuto un paio di palle gol per sbloccare il risultato con Settembrini e Pattarello. Era stato il difensore Oliana a portare in vantaggio gli ospiti con un inserimento in area al termine di una bella azione corale.

Risultato che si era mantenuto fino all’intervallo e fino al 59’, quando Mawuli si avventava su una palla vagante in area e fulminava il portiere ospite con un rasoterra mancino. Poi, quando la gara sembrava trascinarsi su un 1-1 che tutto sommato andava bene a entrambe, ecco la zampata risolutiva che ha rivoluzionato la griglia playoff: punizione quasi perfetta del subentrato Castiglia che si stampa sul palo e tap-in di Risaliti, più lesto di tutti a battere a rete. Ora, come hanno scritto anche i gruppi della Sud in uno striscione, la trasferta di Alessandria per "non lasciare nulla di intentato".