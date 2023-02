Match d’improvvisazione teatrale, stasera la sfida a teatro

Appuntamento questa sera con il Campionato Amatori del "Match d’Improvvisazione Teatrale" di Areamista. Alle 21,30 al teatro Pietro Aretino di via Bicchieraia torna dopo vari sold out consecutivi, uno degli appuntamenti teatrali più seguiti dal pubblico aretino.

Uno spettacolo irripetibile, è questa la vera magia dell’improvvisazione, tutto nasce per la prima e unica volta. Due sfide, tre squadre, tante storie caratterizzate da stili differenti che spaziano dal teatrale, al cinematografico, dal televisivo al letterario e tanto altro, trasportando e coinvolgendo il pubblico che diventa parte integrante dello spettacolo.

Per chi ancora non avesse visto o trovato posto per lo spettacolo di questo venerdì, è possibile chiamare il 3351848205. Areamista dà appuntamento con il "Match d’Improvvisazione Teatrale" sempre al Teatro Pietro Aretino stasera. In scena tra i professionisti Mariadele Attanasio e David Testi, arbitro Mauro Eusti, maestro Emiliano Benassai.