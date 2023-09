Massimo Troisi nel racconto del nipote

Proseguono gli appuntamenti di Zenzero Fest nel Giardino pensile della Provincia di Arezzo. Oggi alle 18,30, pomeriggio nel quale si mescoleranno letteratura e cinema insieme al regista, sceneggiatore e produttore Stefano Veneruso autore del libro "Massimo Troisi. Il mio verbo preferito è evitare" (Rizzoli), un percorso nella vita artistica e privata, ironico, dolente, profondo, di uno degli artisti più amati, un omaggio affettuoso per parole e immagini che Veneruso, nipote del grande Massimo Troisi, dedica allo zio in occasione del settantesimo anniversario della nascita. Zenzero Fest di settembre si chiude domani domenica 15 sempre alle 18,30 con Emanuela Fontana, autrice de "La correttrice" (Mondadori), la storia originalissima di Emilia Luti, la giovane bambinaia fiorentina che lavorò con Alessandro Manzoni alla stesura della versione del Promessi Sposi giunta fino a noi. Una storia vera e sorprendente di una editor "ante litteram" e del suo rapporto con "don Alessandro" dalla quale emerge un ritratto profondamente umano dello scrittore più idealizzato di tutti i tempi e trasforma Emilia in un grande personaggio letterario, sagace e libero.