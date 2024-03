Martina mira le Olimpiadi: "Mi preparo qui per Parigi"

Prossima fermata Parigi. Il sogno da trasformare in realtà, quello di partecipare all’Olimpiade della prossima estate. Martina Bartolomei, 33 anni, da Laterina di strada ne ha fatta. Donna tenace e vincente. La passione per il tiro a volo maturata sin da bambina. Caccia ed equitazione sono i suoi hobby. Ha iniziato a sparare per gioco e oggi si ritrova ad avere l’opportunità di giocarsi le proprie carte olimpiche nella disciplina dello skeet. La qualificazione per i Giochi se l’è conquistata già diversi mesi fa grazie al trionfo ai campionati Europei di Cracovia. Una medaglia d’oro che le ha spalancato il pass olimpico. È in attesa dell’ultimo via libera: la convocazione del commissario tecnico Andrea Benelli.

"Gli ultimi due anni sono stati molto importanti per me - ha dichiarato recentemente Martina - l’obiettivo era quello di conquistare la carta olimpica e ci sono riuscita. Aspetto il verdetto e le scelte definitive del nostro ct. Spero, ovviamente, con tutta me stessa di poter partecipare alle Olimpiadi.

Il 2023 è stato un anno molto positivo con la vittoria agli European Games che mi ha regalato il pass per Parigi". I presupposti perchè venga convocata ci sono tutti. Proprio in questi giorni, ironia della sorte, la Bartolomei si trova in ritiro con la nazionale al campo di tiro a volo di Laterina. Là dove si allena e dove ha cominciato a sparare ai primi piattelli. Lo squadra azzurra di skeet sta preparando la prima prova di Coppa del Mondo in programma, tra pochi giorni, in Egitto, a Il Cairo.

L’occasione del ritiro è importante anche per capire quali dovranno essere i picchi di forma nel corso della stagione, proprio per farsi trovare pronti in vista dell’appuntamento più importante. Di sicuro, al termine dell’appuntamento a Il Cairo, ci sarà tutto il tempo per poter programmare delle sessioni di lavoro che possano permettere di arrivare al 100% all’appuntamento olimpico. "Nulla viene per nulla, tutto ciò che dai, prima o poi, torna indietro" è la filosofia di vita di Martina. Una filosofia che l’ha portata lontano. Nel suo palmares, oltre alla vittoria europea, c’è un secondo posto in Coppa del Mondo nel 2022, un bronzo europeo nel 2021, un oro individuale e un bronzo a squadre ai Giochi del Mediterraneo e tanti piazzamenti di prestigio a livello mondiale. È tesserata per l’Aeronautica Militare e si divide tra Laterina e Roma. "Alle spalle ho una federazione che mi supporta e anche l’Aeronautica che mi aiuta".

La finale olimpica dello skeet femminile è in programma il 4 agosto allo Chateauroux Shooting Centre, uno dei più grandi poligoni internazionali. Quel giorno Martina sogna di esserci, con il braccio il suo fucile.