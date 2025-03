Mariotti segna, Vassallo para: il Sansepolcro vola

sansepolcro

1

tavernelle

0

SANSEPOLCRO (4-3-3): Vassallo; Innocentini, Petricci, Lorenzoni, Carbonaro (33’ pt Adreani); Bruschi (39’ st Quadroni), Gorini (43’ st Tersini), Corsini (11’ st Barculli); Pasquali, Bartoccini, Mariotti (11’ st Brizzi). All. Armillei.

TAVERNELLE (4-4-2): De Marco; Ceccarelli, Benda, Ibojo, Mencarelli (32’ st Governatori); Massari (32’ st Posti), Cerboni, Bengala (11’ st Galli Moreira), Barbarossa (17’ st Signate); Miccio, Russo. All. Ciucarelli

Arbitro: Messouk di Foligno.

Rete: 19’ pt Mariotti.

SANSEPOLCRO – Vittoria col brivido per il Sansepolcro al Buitoni: a dieci minuti dalla fine, Vassallo para un rigore e nega il pareggio a un Tavernelle che ha avuto il merito di tenere sulle spine i bianconeri fino alla fine. Primato solitario mantenuto, anche se l’Angelana non molla: passa a Pietralunga e resta a -2 alla vigilia dello scontro diretto in casa propria. In mezzo la semifinale di Coppa Italia di Eccellenza mercoledì alle 15 al Buitoni con i bresciani della Rovato Vertovese. Dopo averci provato con una girata di Bartoccini all’8’, il Sansepolcro trova il gol che risulterà decisivo al minuto 19: fallo di Ceccarelli sulla linea di fondo ai danni di Mariotti e tocco su punizione di Gorini per il colpo di sinistro di Mariotti, deviato da un difensore gialloverde alle spalle di De Marco. I padroni di casa cercanoa di mettere al sicuro il risultato: al 38’ Bartoccini non centra lo specchio con una botta di collo pieno e al 39’ De Marco respinge la conclusione di Gorini. Il Tavernelle si vede al 44’ con Barbarossa che riceve un traversone di Ceccarelli e da posizione angolata costringe alla deviazione Vassallo, il quale compie il primo miracolo al 4’ della ripresa, sventando la bella girata di Miccio sul lancio dalla sinistra di Mencarelli.

Il Sansepolcro agisce di rimessa e sfiora il 2-0 con Pasquali al 14’, anche se gli ospiti si rendono di tanto in tanto minacciosi, vedi il debole tocco di Signate con Vassallo attento. Al 24’, scambio stretto appena dentro l’area fra Barculli e Bartoccini, autore di una staffilata sulla quale De Marco vola per la deviazione, poi al 33’ ecco la frittata: sugli sviluppi di un rinvio corto, la palla torna dentro i 16 metri, dove Vassallo esce a valanga su Miccio e l’arbitro indica il dischetto. Il portiere del Sansepolcro si riscatta, bloccando in due tempi il tiro di Russo con un intervento che vale due dei tre punti conquistati.

Claudio Roselli