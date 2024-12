Maria Capuano è il nuovo comandante della stazione carabinieri di Chiusi della Verna

Nuovo comandante alla stazione dei carabinieri di Chiusi della Verna. E’ il maresciallo Maria Capuano, 26 anni, originaria della Basilicata e laureata in Scienze Giuridiche della Sicurezza all’Università di Firenze. La prima donna ad assumere il comando di una stazione dei carabinieri in Casentino. Subentra al brigadiere Alessandro Grillotti, che negli ultimi mesi ha retto il comando in sede vacante. Il maresciallo Maria Capuano, è stata in forza per tre anni alla stazione di Bibbiena, dove ha seguito in modo particolare i reati di genere e le truffe ai danni degli anziani. Ed in breve tempo, grazie alla sua professionalità, ma anche particolare sensibilità, è diventata un importante punto di riferimento per la popolazione, soprattutto delle persone più fragili. Adesso il nuovo, importante, incarico a Chiusi della Verna. Un piccolo, ma strategico paese del Casentino. Gli abitanti sono pochi, ma il flusso turistico, grazie al santuario della Verna, è particolarmente alto con tante persone arrivate in occasione dell’anniversario delle Stimmate di san Francesco e tante altre che arriveranno per il Giubileo. Ed avere un comandante dei carabinieri fisso a Chiusi della Verna diventa molto importante per la sicurezza di tutto il paese. Anche in considerazione che Chiusi non vive di solo turismo. Nella frazione del Corsalone ci sono numerose ed importanti aziende sulle quali vegliano i carabinieri, che anche di recente hanno arrestato una banda dedita ai furti in azienda. Nel suo primo giorno di servizio, il maresciallo Maria Capuano è stata accompagnata dal comandante della Compagnia Carabinieri di Bibbiena, tenente Domenico Gaudio, nelle visite di rito nel suo nuovo territorio. Ha incontrato il sindaco di Chiusi della Verna Giampaolo Tellini e la comunità francescana del santuario della Verna, simbolo spirituale e culturale del territorio. La presenza del nuovo comandante a Chiusi della Verna è stata voluta dall’Arma per dare un nuovo importante segnale di continuità nella prossimità alla cittadinanza e un rinnovato impegno nella tutela della sicurezza della comunità locale.