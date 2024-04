Margherita Vicario presenta il suo "Gloria!" oggi al Cinema Eden

Serata d’eccezione al Cinema Eden di Arezzo per la proiezione del film d’esordio alla regia di Margherita Vicario (nella foto), "Gloria!", in programma oggi. La proiezione delle ore 21 sarà infatti arricchita dalla presenza in sala della giovane cantautrice, attrice e regista romana che, a fine proiezione, si fermerà per rispondere alle domande del pubblico. L’evento è a cura di Officine della Cultura. All’alba del 1800, l’istituto religioso Sant’ignazio deve prepararsi a un evento storico: dal conclave veneziano emerge il nuovo Papa Pio VII, che per l’occasione visiterà tutte le chiese del Veneto e a Sant’ignazio presenzierà a un concerto organizzato per lui. L’imminente visita getta l’istituto in fermento e, mentre il maestro del coro, Perlina, fatica a comporre qualcosa per l’occasione, la cameriera Teresa, una ragazza che non parla ma che possiede un grande talento musicale, scopre uno strumento musicale di nuova invenzione: il pianoforte.