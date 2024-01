Marconi, il ritorno in classe è ancora un enigma

Ancora nessuna novità sul rientro in classe degli studenti del Marconi. Una svolta è attesa nelle prossime ore, visto che ormai l’8 gennaio è dietro l’angolo. Le festività natalizie stanno per concludersi e i ragazzi, insieme a docenti e personale scolastico, non sembrano avere molte alternative sul piatto. La prima ipotesi è tornare in aula nel plesso di via Trieste, dove la provincia ha portato a termine i lavori il 7 dicembre e sta ultimando in questi giorni la pavimentazione. Le reti contenitive installate sul soffitto sono state contestate in più occasioni e la richiesta da parte dei genitori di una ulteriore perizia sulle parti strutturali dell’immobile che ospita l’istituto professionale al momento non è stata accolta.

La seconda opzione, per garantire la continuità didattica e fortemente caldeggiata dagli studenti, è quella di restare nei locali provvisori messi a disposizione - il centro pastorale Guido Guerra di Montevarchi, le stanze delle Suore Stimmatine in via San Lorenzo a San Giovanni e la parrocchia del Bani - ma gli affitti erano in scadenza il 31 dicembre scorso e non si sa ancora se sono stai rinnovati o meno. In caso negativo, il rientro all’Ip Marconi sarebbe quasi obbligato, fermo restando che in virtù dell’autonomia scolastica l’ultima parola sul da farsi spetterà al dirigente scolastico.