Rondine in cammino per la pace. Migliaia in marcia al grido di: “No all’indifferenza”

Arezzo, 30 maggio 2024 – “Rondine in cammino per la pace”. E’ partita alle 9,30 di questa mattina, 30 maggio, la marcia di decine di volontari, partecipanti da mezza Italia, insieme a oltre trenta scuole per il primo evento Youtopic Fest, una tre giorni ricca di personaggi e incontri, organizzata nel borgo di Rondine nell'Aretino.

"Si può fare ognuno un passo". Così Franco Vaccari presidente dell'associazione Rondine Cittadella della Pace alla partenza della Marcia per la Pace. Striscioni e magliette colorate un serpentone di migliaia partecipanti in cammino tra la Setteponti, chiusa al traffico per l’occasione, Ponte Buriano fino ad arrivare alla Cittadella.

"Questo cammino da Arezzo a Rondine - ha proseguito Vaccari - segna la volontà di non stare fermi, ma compiere qualcosa di possibile. Quello di stamani è l'abbraccio ai giovani coraggiosi di Rondine che hanno la guerra a casa e che tolgono ogni giorno dal loro cuore il veleno dell'inimicizia per riconoscersi umani, fratelli e sorelle".

Presente tra gli altri anche il vescovo Andrea Migliavacca in testa al corteo insieme ai tanti giovani presenti.