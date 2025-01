Mano tesa agli amici di Norcia. Oggi la polenta con Castiglioni

Mano tesa agli amici di Norcia. Prosegue con rinnovato entusiasmo il gemellaggio tra il Comune di Castiglion Fiorentino e la frazione di Campi di Norcia. Oggi tornerà di scena, come lo scorso anno, la "Polentata dell’Amicizia" presso la struttura della Pro Loco di Campi di Norcia. La giornata si aprirà con un pranzo conviviale ma il clou sarà la "mega" tombola con i prodotti del territorio. Un’iniziativa che rincuora la comunità di Campi di Norcia perché, come sostiene lo stesso che in presidente della Pro Loco Roberto Sbriccoli, "c’è un filo sottile che unisce e Castiglion Fiorentino alla comunità di Campi, questo piccolo centro dell’Appennino Umbro che è stato fortemente colpito dagli eventi sismici del 2016. Questa è l’amicizia, l’amore e la solidarietà che puntualmente si rinnova con tanta naturalezza e tanta partecipazione da parte di tutti. C’è un legame imprescindibile con la comunità castiglionese; all’indomani del terremoto furono veramente delle macchine da guerra per aiutarci e sostenerci e nonostante il passare del tempo continua questo bellissimo rapporto che ci ha portato ad organizzare varie manifestazioni tra cui quella di domenica 5 gennaio che trascorreremo insieme tra un piatto di polenta e una tombolata il tutto condito con uno spirito di giovialità". Un legame che unisce le due realtà nato all’indomani del sisma del Centro Italia e che non si è mai sciolto. Da quel momento sono state realizzate numerose iniziative a sostegno degli amici nursini come quella della messa a dimora dei 101 alberi adottati nel 2021, tra cui quelli regalati dalla città di Castiglion Fiorentino, per il progetto di ‘Rinascita Sociale’. "Non c’è più bella cosa del socializzare, dello stare insieme, del condividere - conferma ancora il presidente della pro loco di Campi di Norcia - e quello che succede con gli amici di Castiglion Fiorentino ha sempre dell’incredibile. Grazie amici toscani, grazie a tutti di cuore!". Ad organizzare l’iniziativa il comune di Castiglion Fiorentino e la locale Pro Loco. "Quello di domenica 5 gennaio è il settimo viaggio dell’amicizia che facciamo sempre con la voglia d’incontrare e di passare un giorno in allegria con i nostri amici" ricorda il presidente della Pro loco di Castiglion Fiorentino Paolo Faralli.