Manager e informatici a confronto sull’e-commerce nella moda

Arezzo, 17 aprile 2024 – Manager e informatici a confronto sul commercio digitale nel settore della moda.

L’appuntamento è in programma giovedì 18 aprile quando, dalle 17, verrà proposto un webinar dal titolo “Shopify Store Management” dove saranno approfondite le più recenti frontiere sviluppate per gli e-commerce, con un particolare focus sulle strategie per gestione dei contenuti, omnicanalità e ottimizzazione dell’esperienza dell’utente.

L’incontro è promosso dalla sinergia tra la DFA - Digital Fashion Academy e l’aretina Sintra, punto di riferimento internazionale per l’innovazione digitale, che hanno unito le competenze per favorire un’occasione di formazione e aggiornamento che riunirà professionisti dei brand della moda e del lusso.

Il webinar, a partecipazione libera e gratuita, farà affidamento sulle parole di Enrico Fantaguzzi (cofondatore della Digital Fashion Academy), Francesca Frasconi (project manager di Sintra) e Jonathon Bowers (designer di Sintra). Gli interventi saranno sostenuti dall’esperienza concreta in ambito e-commerce dell’azienda Eye-oo di Bologna che, con Sintra, ha realizzato una piattaforma per la vendita on-line e per la previsione di servizi digitali ai negozi di ottica.

Il focus sarà rappresentato dalla presentazione dei vantaggi della predisposizione di un negozio virtuale con l’infrastruttura di Shopify caratterizzata da facilità di utilizzo e di inserimento dei contenuti, da integrazione con negozi tradizionali e social media, e da alcune funzionalità all’avanguardia di intelligenza artificiale.

«L’e-commerce - spiega Michele Barbagli, fondatore e Ceo di Sintra insieme a Gianni Bianchi e Angiolino Frontani, - è centrale nelle strategie operative di ogni azienda, ma nel settore moda ricopre un ruolo sempre più importante.

La nostra volontà, in accordo con partner d’eccellenza quali la Digital Fashion Academy, è di promuovere occasioni di formazione, networking e scambio di esperienza tra manager, imprenditori e professionisti in ambito moda e lifestyle per sostenerne un adeguato, corretto e informato processo di digitalizzazione».