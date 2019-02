Arezzo, 3 febbraio 2019 - Il forte maltempo che si è abbattuto ieri sulla Toscana ha avuto effetti anche sulla provincia di Arzezo, sia pure assai attenuati rispetto a quanto è accaduto altrove. In città ha piovuto per l’intera giornata ma i danni più grossi li ha fatti alla fiera antiquaria, per il resto nessun problema perché le precipitazioni, anche se continue, si sono sempre mantenute modeste.

Non altrettanto è avvenuto in altre zone, specie Casentino e Valdichiana e basso Valdarno con alcune località particolarmente colpite ma non in modo drammatico. Si sono però avuti allagamenti di scantinati e garage, mentre un po’ di proccupazione c’è stata per il livello dei fiumi che tendeva ad alzarsi pericolosamente. Il caso che ha destato maggiori timori, ma che presto è rientrato, si è verificato a Laterina a causa della piena dell’Arno.

Per ragioni preventive di sicurezza, sono intervenuti i vigili del fuoco ed è stata disposta la chiusura del ponte che si trova poco prima del centro abitato. Chiusura durata poche ore perché già nel pomeriggio il ponte è stato riaperto alla circolazione. In Casentino è stato il comune di Castel San Niccolò a risentire maggiormente dell’ondata di maltempo.

Qui sono stati i torrenti a dare qualche problema, il livello delle acque si è rialzato, salendo in qualche caso al livello stradale. La circostanza ha provocato l’allagamento di alcuni scantinati a Strada, con conseguenze comunque limitate.

Stessa situazione a Castiglio Fiorentino: l’acqua piovana ha allagato alcuni scantinati e garage. Nel complesso il meteo ha dunque risparmiato la provincia di Arezzo, regalandoci sì un sabato brutto e piovoso, ma senza quegli eccessi che hanno reso la giornata drammatica nella parte Nord della nostra regione.