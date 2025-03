Maltempo: rinviate alcune partite. Il derby della Valdichiana si gioca

Il maltempo che si è abbattuto sulla Toscana colpisce anche il mondo del pallone, soprattutto quello dei dilettanti che nella giornata di oggi avrebbero inaugurato con una serie di anticipi la nuova giornata. "A causa degli eventi atmosferici che stanno colpendo la nostra Regione - si legge nel bollettino diramato ieri nel tardo pomeriggio - dell’allerta meteo codice rosso emanata dalla Regione Toscana e delle ordinanze ricevute da alcune amministrazioni comunali, il consiglio direttivo del comitato regionale ha stabilito di rinviare le gare dei campionati in cui sono coinvolte squadre delle zone interessate, in programma nella giornata di venerdì 14 e sabato 15 marzo 2025". Tradotto stop per le partite che interessano formazioni fiorentine e tra queste c’è il Luco che era atteso questo pomeriggio allo stadio Le Fonti. La Sansovino aveva chiesto e ottenuto l’anticipo per prepararsi al meglio in vista della finale di Coppa Italia a cui prenderà parte mercoledì prossimo. Il maltempo invece ha rinviato una partita decisiva per il campionato di Promozione, ovviamente aspettando poi l’esito dell’incontro del Casentino Academy che scenderà in campo domani in casa del Subbiano. Tutto rinviato quindi, almeno per la Sansovino. Si giocherà però il derby della Valdichiana, quello tra Montagnano e Alberoro, due formazioni divise da soli due punti. Appuntamento alle 15 per il confronto tra i torelli di Giusti (ex rossoblù tra l’altro) e l’Alberoro di Franchi, spinto come sempre da un tifo da categorie superiori per provare a chiudere in bellezza la stagione. E per le partite in programma domenica? Il comitato toscano della Lnd spiega che "al momento le gare in programma per domenica 16 marzo si disputeranno regolarmente tranne quelle già rinviate con specifica ordinanza comunale". Per adesso nessun rinvio ma la situazione resta da monitorare per avere l’ok definitivo per scendere in campo. "Ogni delegazione provinciale - prosegue la nota - pubblicherà con apposito comunicato ufficiale le proprie disposizioni in relazione a specifiche esigenze del proprio di riferimento".