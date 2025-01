"Maledetta fortuna", la commedia brillante di Armando Lombardo

La Rassegna teatrale al Teatro Moderno di Tegoleto prosegue con il secondo appuntamento del 2025 che andrà in scena oggi alle ore 16, con lo spettacolo "Maledetta fortuna", commedia brillante di Armando Lombardo interpretata dalla Compagnia Teatrale I Mattattori di Rosignano per la regia di Lucia Bonora.

La Compagnia Teatrale "I Mattattori" nasce dall’amore per il teatro, non solo come forma d’espressione, ma anche come momento di ritrovo per confrontarsi, mettersi alla prova e arricchire l’anima. I Mattattori sono un gruppo di persone unite dalla passione per il teatro, si sono incontrate frequentando il corso di Teatro Popolare della scuola Lotus di Piombino, che ha permesso loro di acquisire e approfondire il teatro tratto dal quotidiano e fatto di espressione e gesti di vita vissuta.

Questi incontri hanno fatto sì che si creasse un gruppo affiatato e consapevole che, una volta finito il corso, non avrebbe abbandonato il palcoscenico. Il passaggio da qui a far nascere la Compagnia Teatrale "I Mattattori", è stato breve. La fortuna ha voluto che all’interno del gruppo ci fossero persone capaci e volenterose, come regista, musicista, scenografo, costumista, tecnico e fotografo, in modo da poter gestire autonomamente gli allestimenti di commedie e spettacoli di intrattenimento.

L’obiettivo è l’impegno per non fare mai un lavoro approssimativo per non deludere chi ha deciso di uscire di casa per assistere allo spettacolo. La compagnia teatrale nei suoi allestimenti, oltre ad esilaranti commedie, propone spettacoli di approfondimento sociale, come quello per commemorare la giornata della Resistenza, dedicato ai ricordi e alle speranze dei partigiani. Inoltre, lavora con i bambini delle scuole primarie.

Gli spettacoli sono a cura dell’Associazione Culturale Teatrale Gruppo Teatro La Torre, con il contributo e patrocinio del Comune di Civitella in Val di Chiana. Per info e prenotazioni: 377/6695294, 328/3622537, 347/9106834.