Maglia, un’arte in biblioteca

La biblioteca Ginestra Fabbrica della Conoscenza di Montevarchi inaugura un ciclo di incontri intitolato "Biblio Knit Ginestra". Si parte ufficialmente martedì 5 novembre. Si tratta di un’iniziativa aperta a tutti e pensata per chiunque desideri imparare o perfezionare l’arte della maglia e dell’uncinetto. Gli incontri si terranno ogni primo e terzo martedì del mese, dalle 17 alle 18,30, in un ambiente accogliente che invita al relax e all’aggregazione, rivolto a esperti, principianti e pure a curiosi di ogni età. Il ciclo di incontri è promosso in collaborazione con Le Donne del Valdarno ed è guidato da esperte di knitting che accompagneranno i partecipanti nella scoperta delle tecniche base e avanzate. "Una novità per noi, ma è una realtà già diffusa in altre zone d’Italia e all’estero - ha spiegato il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini - Un’iniziativa che permette a tutti i cittadini del nostro territorio di venire in biblioteca a trascorrere un momento di relax coniugando l’attività della maglia e l’ascolto di letture, un modo per unire lo svago alla riflessione e alla socializzazione". Ogni appuntamento sarà l’occasione per imparare nuove tecniche, mettere alla prova la propria creatività e realizzare progetti unici. Durante le sessioni, i volontari del Circolo LaAV di Montevarchi leggeranno ad alta voce racconti e storie, trasformando ogni incontro in un’esperienza di ascolto e riflessione. Il "Biblio Knit Ginestra" è molto più di un corso di maglia e uncinetto: è uno spazio dove ci si può dedicare del tempo di qualità, trovare ispirazione e, perché no, fare nuove conoscenze. Gli incontri si terranno in biblioteca nelle seguenti date: 5 e 19 novembre, 3 e 17 dicembre, 7 e 21 gennaio, 4 e 18 febbraio, 4 e 18 marzo, 1 e 15 aprile, 6 e 20 maggio. La partecipazione è libera e gratuita, senza bisogno di iscriversi: basta presentarsi all’appuntamento.