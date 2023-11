Magico natale a Bibbiena: presentato il cartellone delle iniziative

Arezzo, 29 novembre 2023 – Aprirà il cartellone delle festività natalizie voluto dall’amministrazione in collaborazione che tante associazioni del territorio, la pista di pattinaggio sul ghiaccio che rimarrà a Soci, nel piazzale del Centro Civico fino al 28 gennaio 2024.

Dal 1° al 31 dicembre al palazzetto le giostre del Natale accompagneranno le giornate dei più piccoli. Nata Teatro propone una serie di eventi tra letture animate in Biblioteca e spettacoli presso il Teatro Dovizi.

La Pro Loco di Bibbiena Stazione propone nei diversi fine settimana mercatini, food truck e animazioni ma anche il mondo di fiaba per Aspettando il Natale rispettivamente nei fine settimana dell’8 Dicembre e dal 10 al 17 Dicembre.

Il 16 Dicembre l’Avis Bibbiena ripropone le sue Dolcezze con cioccolata calda, dolci e palloncini per i bambini. Noi che … Bibbiena il 16 Dicembre allieterà tutti con i mercatini, vin brulè e castagne in Piazza Tarlati. Non mancherà la musica con Corale Symphonia e il concerto del 17 dicembre al Teatro Dovizi.

Il 22 Dicembre sempre parola alla musica con il classico concerto di Natale della Filarmonica bibbienese. Sotto l’albero ci troveremo anche gli Sbandieratori che il 23 dicembre nel centro storico proporranno Bandiere di Natale.

Non mancherà il tradizionale concorso de Il Presepe come lo vedi tu con Avis Bibbiena e l’esposizione a San Lorenzo. Anche i giovani avranno il loro meritato spazio con un Christmas Party in Piazza Tarlati in collaborazione con palagio Club e Noi che… Bibbiena il 25 dicembre.

Poi tutto questo ci porterà verso l’Epifania con tante iniziative come il carro della Befana per le vie di Bibbiena, la Befana Ernesta di Soci a cura della Pro Loco il 5 Gennaio, poi la premiazione del Presepe come lo vedi tu il 6 gennaio e la merenda della Befana a Bibbiena Stazione.

Filippo Vagnoli, Sindaco di Bibbiena commenta: “Associazioni commercianti e associazioni del territorio e il nostro assessorato afferente, una bella collaborazione grazie alla quale abbiamo potuto realizzato un folto calendario per questo Natale.

E’ già iniziata l’installazione delle luminarie in tutti i paesi partendo da Bibbiena. Una collaborazione, anche a livello economico che ci rende orgogliosi e ci fa apprezzare ancora di più i nostri borghi in questa magia che solo questo periodo dell’anno è in grado di donarci”.

Daniele Bronchi, Assessore alle associazioni commenta: “Un Natale bellissimo grazie alla forza della nostra comunità e alle associazioni che animano i vari paesi.

Noi come amministrazione abbiamo coordinato il tutto, dato supporto, anche economico, lavorato accanto a loro per offrire alla popolazione di tutte le età un calendario folto di eventi che, sotto l’albero, ci rendono più uniti.

Ringrazio tutto il tessuto associazionistico e Francesco Zampella che come professionista del settore, ci ha aiutato a comporre il quadro. Un grazie anche ai nostri uffici e dipendenti per il loro lavoro”.