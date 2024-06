Maggioranza, il sindaco serra le fila. Variazione di bilancio: c’è l’ok. Nuove risorse per via Fiorentina

Una riunione di quelle che è giusto fare anche con maggiore frequenza. In sostanza è ciò che pensano i rappresentanti di Fratelli d’Italia, Forza Italia e altri esponenti della maggioranza in merito al summit che si è svolto la scorsa settimana, a ridosso del consiglio comunale, tra i consiglieri di maggioranza e il sindaco Ghinelli. Un summit per serrare le fila, compattare le varie anime che compongono l’amministrazione di centrodestra del capoluogo. Questo alla luce dei recenti stop ai lavori che si erano registrati in aula nel corso della precedente seduta proprio mentre al centro dell’attenzione c’erano i lavori di via Fiorentina e quelli relativi alle asfaltature. Una riunione che ha visto la partecipazione anche dei consiglieri Jacopo Apa e Meri Cornacchini di Forza Italia. Due consiglieri che nell’ultimo periodo non avevano partecipato alle votazioni. Una presenza che è servita anche a Forza Italia per ribadire il proprio sostegno politico al sindaco Ghinelli e all’attuale squadra di governo, con FI che può vantare anche un assessore, ovvero Federico Scapecchi.

Ieri pomeriggio i lavori sono ripresi ed hanno portato l’aula all’approvazione della variazione di bilancio dibattuta nella scorsa seduta grazie alla quale l’amministrazione può procedere all’applicazione di una quota di avanzo libero, pari a circa 7 milioni di euro, e di una quota di avanzo destinato agli investimenti pari a circa 1,7 milioni di euro. Tra le voci interessate, l’incremento delle risorse per procedere all’intervento sullo snodo viario tra via Fiorentina e la tangenziale urbana. La delibera, per la cronaca, ha ottenuto voti 20 favorevoli e 9 contrari. Approvata inoltre la proposta d’iniziativa consiliare firmata dai capigruppo di maggioranza e illustrata da Simon Pietro Palazzo per l’istituzione del garante dei diritti degli operatori del sistema penitenziario e delle persone private della libertà personale. Il suo compito quello di operare per migliorare le condizioni di vita di tutto il personale penitenziario e delle persone sottoposte a misure carcerarie, relazionando al sindaco ogni anno sulla sua attività, e svolgendo la sua funzione a titolo gratuito. Per Donella Mattesini "gli operatori hanno già il loro sindacato" ed ha posto così l’attenzione sulla ristrutturazione del carcere di Arezzo. Per Michele Menchetti "ben vengano queste figure ma pretendo un contatto più solido e diretto con il Consiglio Comunale" mentre per Alessandro Calussi "avere un garante comunale significa per il detenuto avere un punto di riferimento e tutela in più". Favorevole Francesco Palazzini mentre Roberto Cucciniello ha dichiarato la sua non partecipazione al voto perché "contrario alla figura dei garanti di qualsiasi tipo". Analoghe considerazioni per Egiziano Andreani che ha annunciato la sua astensione. La pratica è stata approvata con 16 voti favorevoli e 13 astenuti.

M.M.