Madonna del Conforto, la festa si avvicina. Oggi la camminata nei luoghi del miracolo

È partita la marcia di avvicinamento al 15 febbraio, il giorno della Madonna del Conforto, quando saliranno in Duomo migliaia di aretini pronti a rendere omaggio al quadretto della Vergine. Fittissimo il calendario della novena che venerdì mattina ha visto il partecipatissimo incontro del Vescovo Migliavacca con tutti i bambini della scuole in cattedrale. Oggi dalle 16, il Csi Centro Sportivo Italiano Comitato di Arezzo organizza la passeggiata culturale e visita dedicata a "I luoghi della Madonna del Conforto in Arezzo".

Il percorso, appositamente studiato da Nicola Meacci, referente dei cammini, vede la partenza da San Domenico, passando lungo le antiche mura urbane ed entrando da Porta San Clemente, dove si arriverà in Via Vecchia alla Cappellina della Grancia camaldolese, normalmente chiusa al pubblico, dove avvenne il miracolo il 15 febbraio 1796. Qui la custode, racconterà la storia dell’evento.

Verranno percorsi i borghi del centro storico di Arezzo, per arrivare al Duomo e fino alla suggestiva Cappella della Madonna del Conforto. Il gruppo parteciperà alle celebrazioni religiose con il Vescovo Monsignor Andrea Migliavacca, concelebrante Don Alvaro Bardelli parroco del Duomo, in occasione della novena animata dalle Parrocchie e dalle Compagnie religiose della Valdichiana. Il pomeriggio si conclude con un momento conviviale a Casa Thevenin.

Il programma completo prevede alle 16 il ritrovo al San Domenico Village, alle ore 19.30 appuntamento con l’Apericena a Casa Thevenin. Da domani in Duomo spazio alle messe con le parrocchie, mercoledì le Ceneri, giovedì la festa con messe ogni ora in cattedrale.

A.B.