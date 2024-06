L’unione di Forza Italia: "Noi partito cerniera"

Unità e compattezza sono le parole che ricorrono con maggiore frequenza tra quelle usate da Bernardo Mennini (nella foto), coordinatore provinciale di Forza Italia, in vista del prossimo appuntamento elettorale tra europee e amministrative.

"Il centrodestra in provincia si presenza unito come non mai - spiega Mennini - Forza Italia dal canto suo rappresenta di fatto il partito che può fare da cerniera andando a cercare quei consensi in altre aree dove il centrodestra non riesce ad arrivare. Diciamo che ha tutte le facoltà di poter allargare l’elettorato di pescare in un territorio più ampio in un momento in cui altri partiti, come quello democratico stanno guardando verso l’estrema sinistra".

Tra gli argomenti più caldi sicuramente quelli legati all’economia, partendo dal mondo orafo e non solo, al lavoro, alla sicurezza e non solo.

"Forza Italia ha sempre dimostrato un forte attaccamente al territorio - prosegue Mennini - come hanno dimostrato i nostri parlamentari e il coordinatore regionale Marco Stella. Lo stesso Tajani è sempre stato vicino al territorio aretino e davanti a eventuali ballottaggi ha già fatto sapere che sarà presente".

E a proposito di possibili ballottaggi, sul tema delle sfide, quelle più calde sono sicuramente rappresentate da San Giovanni Valdarno e Cortona. "Ma in entrambi i casi il centrodestra è unito e compatto, e questo è estremamente rilevante" sottolinea Mennini.

M.M.