L’ultimo addio a Franchini Tanta gente in Duomo Commozione e ricordi

Si sono ritrovati in Duomo, ieri, amici, parenti, colleghi per salutare Piero Franchini morto a 78 anni. Una scomparsa che ha suscitato grande commozione in città dove Piero era molto conosciuto. Ottico, fotografo e volto di Arezzo Tv di cui era socio. Negli anni ’90 Franchini è stato presidente di Confesercenti e consigliere di Camera di commercio, attualmente ricopriva il ruolo di presidente degli ottici in Confesercenti. Tanti i messaggi di cordoglio dalle istituzioni e da semplici cittadini.