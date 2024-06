Ludoteca estiva aperta a luglio. Come iscriversi

Da ieri fino ad esaurimento dei posti disponibili è possibile presentare nuove domande di iscrizioni per partecipare alla ludoteca estiva di Terranuova. Si accede al servizio tramite domanda online a copertura dei posti rimasti disponibili in base all’ordine di arrivo della domanda. La ludoteca estiva è rivolta ai bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni iscritti alla scuola dell’infanzia e/o residenti nel comune di Terranuova Bracciolini. Si svolge alla Italo Calvino dal lunedì al venerdì a partire dal 1 luglio fino al 26 luglio, dalle ore 8 alle 16. Il costo settimanale dell’attività è di 120 euro. Per l’iscrizione è necessario compilare l’apposito modulo online reso disponibile sul sito istituzionale del Comune cliccando sul banner Iscrizione Ludoteca. Per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri: 055 9194786 – 339 2926281.