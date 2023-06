Luci in centro e periferia 2400 nuovi lampioni e un rispramio del 65%

E’ partita il mese scorso la sostituzione degli oltre 2400 punti luci nel territorio di Castiglion Fiorentino.

Al posto dei tradizionali "lampioni" ne verranno installati altri con tecnologia Led che permetteranno un risparmio energetico totale di circa il 65%.

E’ quanto prevede il contratto di concessione della pubblica amministrazione da parte del gruppo Edison Next Italia che ha preso in concessione l’illuminazione del comune e che quindi provvederà alla sua gestione e manutenzione.

A Castiglion Fiorentino sono in totale 2418 i punti luci totali: 1800 sono quelli stradali; mentre circa 600 sono quelli architettonici, cioè presenti soprattutto nel centro storico del paese. "Per ora abbiamo iniziato la sostituzione partendo dalle frazioni, vogliamo dare a loro priorità - spiega il vicesindaco Devis Milighetti che ha la delega ai lavori pubblici - ci siamo concentrati sulla strada provinciale 25 e 27".

Già una nuova luce quindi a Brolio, Castroncello e Manciano ma anche nella zona industrialeartigianale della cittadina così come per Viale Mazzini dove i nuovi fasci di luce, sviluppati grazie ad una tecnologia illuminotecnica all’avanguardia, non sono passati indifferenti.

Uno degli obiettivi è proprio garantire una maggiore sicurezza nelle strade. "Nelle prossime settimane porteremo avanti la sostituzione nella zona di Cozzano, al Boscatello e in via Sant’Antonino, poi Santa Lucia, Montecchio e in Val di Chio: concluderemo la sostituzione di tutti i punti entro fine agosto", ci spiega Milighetti.

"In questo momento è stata ripristinata la luce in quelle zone che avevano problemi infrastrutturali (cioè nelle linee e non delle lampadine dei pali delle luci, ndr), come ad esempio in zona stazione ferroviaria", conclude Milighetti.

Da adesso è quindi attivo un nuovo numero verde, 800978447, a disposizione dei cittadini per segnalare guasti o problemi all’illuminazione.