Lucarini all’attacco: "Le liste del movimento sono in via di estinzione"

CASTELFRANCO PIANDISCÒ

A Castelfranco Piandiscò è polemica tra Claudia Lucarini, candidata che appoggia la lista di Michele Rossi e il Movimento 5 Stelle, nella persona del suo coordinatore provinciale Tommaso Pierazzi.

Lunedì scorso aveva criticato la decisione di Lucarini di scendere in campo, accusandola di non aver condiviso la scelta con i pentastellati.

A stretto giro di posta è arrivata la risposta della candidata, che si è detta non sorpresa dei contenuti delle modalità con cui è uscito Pierazzi. "In quanto sedicente coordinatore del M5S del Valdarno, forse dovrebbe in primo luogo chiedersi, lui per primo, se in quel ruolo avesse potuto fare di piu, considerato che le liste 5 Stelle sono sostanzialmente in via di estinzione in Valdarno, addirittura nel suo Comune", ha detto Lucarini, che ha poi ricordato lo spirito e la passione che ha unito tutto il gruppo M5S fin dalla nascita del movimento.

"Un gruppo formato davvero da cittadini volenterosi, di qualunque estrazione, formazione professionale e culturale, uniti dalla sola visione di combattere e ottenere un posto migliore dove vivere, e magari governato da persone che tornassero a dare un senso alla politica, quella vera!".

Lucarini ha voluto sottolineare che il gruppo di Castelfranco Piandisco’ è sempre rimasto unito, portando avanti battaglie proprio a fianco della lista civica, non solo per la Multiutility, ma anche per la creazione di comunità energetiche, la riqualificazione del territorio e tanti altri temi cari da sempre al M5S.

"Ho deciso di sostenere convintamente Michele Rossi che da tempo, con grande coraggio e determinazione, ha preso posizioni chiare ed importanti all’interno del proprio partito, denotando capacità di discernimento e coerenza decisionale, oltre ad una visione innovativa ed inclusiva della gestione di un Comune", ha concluso la candidata.