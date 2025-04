Lotto, a Civitella Val di Chiana doppietta da 47.500 euro

Arezzo, 14 aprile 2025 - La dea bendata torna a baciare la Toscana, questa volta grazie alle estrazioni del lotto. Nella nostra regione si è fatto festa a Civitella Val Di Chiana, in provincia di Arezzo. Sono stati centrati un ambo e un terno grazie al Lotto, come riporta Agipronews. Nell’ultimo concorso sono stati messi a segno due vincite, una da 25mila e l’altra 22.500 euro, rispettivamente con un ambo e un terno, in via Aretina Nord. È qui che il fortunato giocatore ha giocato tentando la fortuna. Come riporta Agipronews, l'ultimo concorso delle estrazioni del Lotto ha distribuito premi per ben 11,7 milioni di euro, per un totale di 398,7 milioni di euro da inizio 2025.

Maurizio Costanzo